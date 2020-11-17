КХЛ дисквалифицировала защитника «Куньлуня» Виктора Балдаева на один матч

Спортивно-дисциплинарный комитет Континентальной хоккейной лиги дисквалифицировал защитника «Куньлунь Ред Стар» Виктора Балдаева на один матч. Во втором периоде матча с рижским «Динамо» (3:5) он подрался с форвардом Джей Си Липоном.
«В соответствии с п. 4.4.1. ст. 27 Дисциплинарного регламента КХЛ, если игрок наказан вторым и каждым последующим штрафом (5 минут), то на него накладывается одноматчевая дисквалификация и индивидуальный штраф. Таким образом, защитник «Куньлунь Ред Стар» Виктор Балдаев пропустит ближайший матч своей команды из-за второй драки в сезоне», — сказано в решении КХЛ.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Также Спортивно-дисциплинарный комитет принял решение подвергнуть денежному штрафу защитника «Ак Барса» Дмитрия Юдина за удар концом клюшки в матче с «Автомобилистом» (3:0).
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
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