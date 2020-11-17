Михайлис: доволен игрой с «Металлургом». У «Барыса» был хороший настрой, самоотдача

Главный тренер «Барыса» Юрий Михайлис прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с магнитогорским «Металлургом» (1:2 Б).

«Мы сегодня играли лучше, чем в предыдущем матче, намного лучше. Хорошая плотная игра была в средней зоне, плотная оборона. Но в начале третьего периода проспали позиционную атаку, ребята неправильно сыграли. В целом я доволен игрой, был хороший настрой, самоотдача», — приводит слова Михайлиса пресс-служба КХЛ.

Это третье поражение казахстанского клуба в последних четырёх матчах. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» дома встретится с омским «Авангардом», а магнитогорский «Металлург» в Хабаровске — с местным «Амуром». Обе встречи состоятся 19 ноября.