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Михайлис: доволен игрой с «Металлургом». У «Барыса» был хороший настрой, самоотдача

Михайлис: доволен игрой с «Металлургом». У «Барыса» был хороший настрой, самоотдача
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер «Барыса» Юрий Михайлис прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с магнитогорским «Металлургом» (1:2 Б).

«Мы сегодня играли лучше, чем в предыдущем матче, намного лучше. Хорошая плотная игра была в средней зоне, плотная оборона. Но в начале третьего периода проспали позиционную атаку, ребята неправильно сыграли. В целом я доволен игрой, был хороший настрой, самоотдача», — приводит слова Михайлиса пресс-служба КХЛ.

Это третье поражение казахстанского клуба в последних четырёх матчах. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» дома встретится с омским «Авангардом», а магнитогорский «Металлург» в Хабаровске — с местным «Амуром». Обе встречи состоятся 19 ноября.

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