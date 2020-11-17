Вароне: уверен, «Барыс» может играть ещё лучше. Нам немного не хватает уверенности в атаке

Нападающий «Барыса» Фил Вароне прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с магнитогорским «Металлургом» (1:2 Б).
«Сегодня мы сыграли лучше, чем в воскресенье с минским «Динамо». Более организованно, более структурированно. Но, уверен, мы можем играть ещё лучше. Надеюсь, сегодняшнюю динамику перенесём на матч с «Авангардом», который состоится в четверг. Нам немного не хватает уверенности в атаке. Как только она придёт, начнём забивать. Всё идёт в первую очередь от уверенности», — приводит слова Вароне пресс-служба КХЛ.
Это третий проигрыш казахстанского клуба в последних четырёх матчах. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» примет омский «Авангард», а магнитогорский «Металлург» в Хабаровске встретится с местным «Амуром». Обе встречи состоятся 19 ноября.
- 17 ноября 2020
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