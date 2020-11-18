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Президент Федерации хоккея Чехии: возможно, не отправлю команду в Беларусь на ЧМ-2021

ЧМ-2021
ЧМ-2021
Все турниры
  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Президент Федерации хоккея Чехии: возможно, не отправлю команду в Беларусь на ЧМ-2021
Хоккей / ЧМ по хоккею 2021 0

Президент федерации хоккея Чехии Томаш Крал не уверен, что команда отправится на чемпионат мира — 2021, если турнир пройдёт в Беларуси.

«Если чемпионат мира состоится, то это не означает, что туда приедут все команды. Мы не знаем, что будет происходить на улицах. Лично я не знаю, отправлю ли я игроков в Беларусь. Возможно, нет», – цитирует Крала Ceska Televize.

Чемпионат мира должен пройти в Беларуси и Латвии с 21 мая по 6 июня в 2021 году. В ближайшие дни конгресс ИИХФ примет решение о проведении чемпионата мира в Беларуси. Сборная Чехии должна сыграть в одной группе с Беларусью.

Ранее депутат Европарламента Людек Нидермайер отрицательно высказался относительно проведения ЧМ-2021 в Беларуси.

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