Кожевников — о «Сибири»: никогда не видел столько ошибок в исполнении вратаря Сятери
Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением о выступлении «Сибири» в регулярном чемпионате КХЛ.
«В Новосибирске на старте сезона удивляли финны. Никогда не видел столько ошибок в исполнении вратаря Сятери, а форварды Пуустинен и Руохомаа играли на личную статистику. Да, какие-то голы они забивали, но ещё больше с ними на льду команда пропускала.
Не знаю, с чем это было связано — со скомканной предсезонкой или с какими-то проблемами внутри клуба. Но только поздней осенью легионеры заиграли на полную — и команда Николая Заварухина подтянулась», — цитирует Кожевникова Russia-Hockey.
17 ноября «Сибирь» вернулась в зону плей-офф в Восточной конференции, обыграв в домашнем матче «Торпедо» (3:1).
Автогол голкипера не сломал «Сибирь». Обыграли «Торпедо» и вернулись в зону плей-офф
Новосибирская команда сломила сопротивление одного из главных конкурентов в борьбе за кубковую восьмёрку на Востоке.
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