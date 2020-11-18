«Торпедо» командировало двух хоккеистов в «Ладу»

«Лада» в официальном «твиттере» клуба сообщила, что в рамках договора о сотрудничестве с нижегородским «Торпедо» в Тольятти командированы нападающий Данил Воеводин и защитник Никита Бобряшов.

Воеводин в сезоне-2020/2021 сыграл в КХЛ за «Торпедо» в 14 матчах, набрал 4 (2+2) очка. В сезоне-2019/2020 Данил играл за казанский «Барс», в 47 матчах регулярного чемпионата он набрал 31 (13+18) очко, в 10 матчах плей-офф — 10 (4+6) очков. В четырёх матчах за «Ак Барс» в КХЛ результативными действиями не отметился.



Бобряшов в сезоне-2020/2021 сыграл в КХЛ за «Торпедо» в семи матчах и очками не отметился. В сезоне-2019/2020 Никита выступал в КХЛ за «Адмирал», на его счету одна голевая передача в 54 матчах регулярного чемпионата.