Китаров: после скомканного начала сезона хотелось найти вариант с полноценным контрактом

Бывший нападающий минского «Динамо» и «Куньлунь Ред Стар» Александр Китаров прокомментировал переход в «Юность».

«Классные ощущения, попал в команду, которая хорошо известна мне и всем вокруг, поэтому только положительные эмоции. По работе тоже отлично, одному всё равно тяжелее тренироваться, а так в компании со знакомыми ребятами нагрузки легче даются. Позитивная атмосфера, подбадриваем себя и партнёров, наслаждаться этим моментом



После скомканного начала сезона хотелось найти вариант с полноценным контрактом, до его окончания. „Юность“ — хороший вариант, я считаю, есть возможность получить хорошую игровую практику с достаточным игровым временем на льду.



Выходил ли на меня главный тренер сборной Беларуси Михаил Захаров? Да, мы до этого общались. Прежде всего это моё решение. Он мог, конечно, что-то посоветовать. Но последнее слово всегда за игроком, ведь он сам должен рассчитывать то, что он хочет получить, и то, что он сможет получить», — цитирует Китарова пресс-служба минского клуба.