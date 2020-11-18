Китаров: после скомканного начала сезона хотелось найти вариант с полноценным контрактом

Бывший нападающий минского «Динамо» и «Куньлунь Ред Стар» Александр Китаров прокомментировал переход в «Юность».
«Классные ощущения, попал в команду, которая хорошо известна мне и всем вокруг, поэтому только положительные эмоции. По работе тоже отлично, одному всё равно тяжелее тренироваться, а так в компании со знакомыми ребятами нагрузки легче даются. Позитивная атмосфера, подбадриваем себя и партнёров, наслаждаться этим моментом
После скомканного начала сезона хотелось найти вариант с полноценным контрактом, до его окончания. „Юность“ — хороший вариант, я считаю, есть возможность получить хорошую игровую практику с достаточным игровым временем на льду.
Выходил ли на меня главный тренер сборной Беларуси Михаил Захаров? Да, мы до этого общались. Прежде всего это моё решение. Он мог, конечно, что-то посоветовать. Но последнее слово всегда за игроком, ведь он сам должен рассчитывать то, что он хочет получить, и то, что он сможет получить», — цитирует Китарова пресс-служба минского клуба.
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