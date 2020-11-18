Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей Легенды Кубка Кремля
Показать ещё Все новости
Все новости
«Йокерит» — «Куньлунь РС». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Китаров: после скомканного начала сезона хотелось найти вариант с полноценным контрактом

Китаров: после скомканного начала сезона хотелось найти вариант с полноценным контрактом
Хоккей / Прочие турниры 0

Бывший нападающий минского «Динамо» и «Куньлунь Ред Стар» Александр Китаров прокомментировал переход в «Юность».

«Классные ощущения, попал в команду, которая хорошо известна мне и всем вокруг, поэтому только положительные эмоции. По работе тоже отлично, одному всё равно тяжелее тренироваться, а так в компании со знакомыми ребятами нагрузки легче даются. Позитивная атмосфера, подбадриваем себя и партнёров, наслаждаться этим моментом

После скомканного начала сезона хотелось найти вариант с полноценным контрактом, до его окончания. „Юность“ — хороший вариант, я считаю, есть возможность получить хорошую игровую практику с достаточным игровым временем на льду.

Выходил ли на меня главный тренер сборной Беларуси Михаил Захаров? Да, мы до этого общались. Прежде всего это моё решение. Он мог, конечно, что-то посоветовать. Но последнее слово всегда за игроком, ведь он сам должен рассчитывать то, что он хочет получить, и то, что он сможет получить», — цитирует Китарова пресс-служба минского клуба.

Кручинин, Марковин, Лазушин, Глинкин и ещё 15 хоккеистов подписали контракты с «Куньлунем»
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020