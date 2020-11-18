Представители «Куньлуня» сдали положительные тесты на COVID-19. Матч с «Йокеритом» отменён
Встреча регулярного чемпионата КХЛ между финским «Йокеритом» и китайским «Куньлунь Ред Стар» отменена, сообщается на официальном сайте лиги.
«По прибытии в Хельсинки ряд представителей «Куньлуня» сдали положительные тесты на коронавирус. Согласно финскому законодательству команды не смогут провести сегодняшнюю встречу. Лига приняла решение об отмене матча № 311 «Йокерит» — «Куньлунь», о решениях по данной игре КХЛ объявит дополнительно», — говорится в сообщении.
Ранее было объявлено, что встреча регулярного чемпионата КХЛ между «Йокеритом» и «Автомобилистом», перенесённая из-за карантина «джокеров», состоится 10 января в Екатеринбурге. Изначально встреча должна была пройти 26 октября в Хельсинки.
КХЛ определилась с датой проведения перенесённого матча «Йокерит» — «Автомобилист»
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