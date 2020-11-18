В Европарламенте начали сбор подписей за перенос ЧМ-2021 из Минска

Депутат Европарламента от Шведской либеральной партии Карин Карлсбро начала сбор подписей под обращением к главе Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазелю с просьбой не проводить чемпионат мира 2021 года в Минске. Об этом сообщает «Спорт.Tut.By».
«Спорт не должен быть политикой, но это не повод закрывать глаза на то, что сейчас происходит в Беларуси. Мы не можем проводить чемпионат мира, когда протестующих арестовывают и пытают на улице. Совершенно неприемлемо поддерживать режим, использующий оружие против собственного народа», — приводит слова Карлсбро «Спорт.Tut.By».
Отмечается, что её поддержала финский министр, отвечающая за спорт.
Напомним, что чемпионат мира—2021 должен пройти в Минске и Риге с 21 мая по 6 июня. Ранее Фазель заявлял, что ИИХФ пока не планирует переносить белорусскую часть турнира в другую страну.
- 18 ноября 2020
-
18:01
-
16:23
-
08:10
- 17 ноября 2020
-
14:35
- 16 ноября 2020
-
16:41
- 13 ноября 2020
-
13:10
- 12 ноября 2020
-
15:05
- 11 ноября 2020
-
13:20
-
12:29
-
11:10
- 10 ноября 2020
-
17:45
- 4 ноября 2020
-
13:23
-
12:41
- 31 октября 2020
-
14:21
- 29 октября 2020
-
13:10
-
12:00
- 28 октября 2020
-
18:10
-
15:36
-
13:30
- 27 октября 2020
-
14:21
- 26 октября 2020
-
13:17
- 8 октября 2020
-
14:47
- 25 сентября 2020
-
12:01
- 17 сентября 2020
-
19:45
-
18:54
-
14:22
-
14:11
- 10 сентября 2020
-
12:22
- 9 сентября 2020
-
11:25
- 8 сентября 2020
-
18:36
- 7 сентября 2020
-
23:52
- 3 сентября 2020
-
11:22
- 31 августа 2020
-
15:28
- 30 августа 2020
-
12:30
- 28 августа 2020
-
20:58