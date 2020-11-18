«Авангард» опроверг информацию об увеличении стоимости «Арены-Омск» до 14 млрд рублей

Пресс-служба «Авангарда» прокомментировала информацию о том, что стоимость новой «Арены-Омск» выросла до 14 млрд рублей.



Ранее первый зампред Госдумы Александр Жуков сообщил, что на строительство из резервного фонда России будет выделено ещё 2,4 млрд рублей.



В клубе КХЛ отметили, что это не дополнительные деньги, а первая часть федеральной доли софинансирования.



«Сумма проекта не менялась и остаётся прежней — 12 млрд рублей. Проект финансируется на паритетных началах между компанией «Газпром нефть», правительством РФ и правительством Омской области.



Финансирование проекта со стороны «Газпром нефти» открыто в 2020 году. До конца года ожидается открытие бюджетного финансирования, равного 2,4 миллиарда рублей», — приводит комментарий пресс-службы РИА «Омск-информ».



Напомним, «Авангард» с 2018 года проводит домашние матчи в Балашихе из-за аварийной ситуации на «Арене-Омск».



Строительство планируют завершить в середине 2022 года. Ожидается, что на новой «Арене-Омск» пройдёт молодёжный чемпионат мира в декабре 2022 — январе 2023 года.

Крылов: большую часть домашних матчей в декабре «Авангард» начнёт в 17 часов по Москве