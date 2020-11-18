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ИИХФ отменила все турниры 2021 года, кроме четырёх. Общее число отменённых турниров — 18

ЧМ-2021
ЧМ-2021
Все турниры
  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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ИИХФ отменила все турниры 2021 года, кроме четырёх. Общее число отменённых турниров — 18
Хоккей / ЧМ по хоккею 2021 0

ИИХФ приняла решение отменить ряд международных турниров сезона-2020/2021 из-за коронавируса, сообщается на официальном сайте федерации.

Отмена коснулась соревнований в низших дивизионах среди мужчин и женщин, а также молодёжные и юношеские чемпионаты. В целом отмены повлияют на 18 турниров, в результате чего общее количество отменённых спортивных мероприятий в программе на 2021 год достигнет 28.

Изменения не коснутся чемпионата мира, молодёжного ЧМ, женского ЧМ и юношеского ЧМ до 18 лет.

Напомним, что в прошлом сезоне из-за коронавируса был отменён ряд чемпионатов мира в разных дивизионах, включая и мужской чемпионат мира. Турнир должен был пройти с 8 по 24 мая 2020 года в Швейцарии — в Цюрихе и Лозанне.

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