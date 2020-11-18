ИИХФ отменила все турниры 2021 года, кроме четырёх. Общее число отменённых турниров — 18
ИИХФ приняла решение отменить ряд международных турниров сезона-2020/2021 из-за коронавируса, сообщается на официальном сайте федерации.
Отмена коснулась соревнований в низших дивизионах среди мужчин и женщин, а также молодёжные и юношеские чемпионаты. В целом отмены повлияют на 18 турниров, в результате чего общее количество отменённых спортивных мероприятий в программе на 2021 год достигнет 28.
Изменения не коснутся чемпионата мира, молодёжного ЧМ, женского ЧМ и юношеского ЧМ до 18 лет.
Напомним, что в прошлом сезоне из-за коронавируса был отменён ряд чемпионатов мира в разных дивизионах, включая и мужской чемпионат мира. Турнир должен был пройти с 8 по 24 мая 2020 года в Швейцарии — в Цюрихе и Лозанне.
Европейский депутат: ЧМ не может проводиться в стране, где правительство убивает граждан
- 18 ноября 2020
-
19:48
-
18:01
-
16:23
-
08:10
- 17 ноября 2020
-
14:35
- 16 ноября 2020
-
16:41
- 13 ноября 2020
-
13:10
- 12 ноября 2020
-
15:05
- 11 ноября 2020
-
13:20
-
12:29
-
11:10
- 10 ноября 2020
-
17:45
- 4 ноября 2020
-
13:23
-
12:41
- 31 октября 2020
-
14:21
- 29 октября 2020
-
13:10
-
12:00
- 28 октября 2020
-
18:10
-
15:36
-
13:30
- 27 октября 2020
-
14:21
- 26 октября 2020
-
13:17
- 8 октября 2020
-
14:47
- 25 сентября 2020
-
12:01
- 17 сентября 2020
-
19:45
-
18:54
-
14:22
-
14:11
- 10 сентября 2020
-
12:22
- 9 сентября 2020
-
11:25
- 8 сентября 2020
-
18:36
- 7 сентября 2020
-
23:52
- 3 сентября 2020
-
11:22
- 31 августа 2020
-
15:28
- 30 августа 2020
-
12:30
Партнерский контент