Гатиятулин: рад вновь быть в Санкт-Петербурге

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин прокомментировал итоги встречи со СКА (1:0).



«Непростой матч. Рады победе. Слова благодарности команде за самоотдачу. Непросто складывались два периода, в третьем удалось поровнее сыграть. Создали момент, со вбрасывания решили исход матча. Ещё раз слова благодарности команде и болельщикам, которые нас поддерживали.



Как удалось сдержать агрессивное нападение СКА и не позволить забросить ни одной шайбы? Готовились, понимали, что будет постоянное давление. Уделяли внимание деталям. В принципе, справились, но где-то всё равно были ошибки. Вратарь подчищал. Постарались свести ошибки к минимуму.



Чешская связка? Они каждую встречу играют в свою силу. Где-то не хватает в завершении. Все без исключения выполняют огромный объём работы. Здорово, что сегодня смогли забить. Неважно кто. Важно, что забиваем, а команда побеждает.



Смена вратарей через два матча — это уже по плану. У нас есть план. Этот отрезок голкиперы сыграли по две встречи. Дальше подумаем, посмотрим.



Сегодня поставил в ворота питерского воспитанника? У нас есть план, повторюсь. На этом отрезке каждый играл по два матча. Сегодня была очередь Ивана. Провёл хорошую встречу, молодец. Как и вся команда.



Первый визит в Санкт-Петербург после ухода из СКА? Рад вновь быть в Санкт-Петербурге. Замечательный город и атмосфера на арене. По встрече — любой матч важен, приятно побеждать», — приводит слова Гатиятулина пресс-служба челябинцев.

«Трактор» с минимальным счётом обыграл СКА и прервал четырёхматчевую победную серию клуба