Гатиятулин: рад вновь быть в Санкт-Петербурге

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин прокомментировал итоги встречи со СКА (1:0).
«Непростой матч. Рады победе. Слова благодарности команде за самоотдачу. Непросто складывались два периода, в третьем удалось поровнее сыграть. Создали момент, со вбрасывания решили исход матча. Ещё раз слова благодарности команде и болельщикам, которые нас поддерживали.
Как удалось сдержать агрессивное нападение СКА и не позволить забросить ни одной шайбы? Готовились, понимали, что будет постоянное давление. Уделяли внимание деталям. В принципе, справились, но где-то всё равно были ошибки. Вратарь подчищал. Постарались свести ошибки к минимуму.
Чешская связка? Они каждую встречу играют в свою силу. Где-то не хватает в завершении. Все без исключения выполняют огромный объём работы. Здорово, что сегодня смогли забить. Неважно кто. Важно, что забиваем, а команда побеждает.
Смена вратарей через два матча — это уже по плану. У нас есть план. Этот отрезок голкиперы сыграли по две встречи. Дальше подумаем, посмотрим.
Сегодня поставил в ворота питерского воспитанника? У нас есть план, повторюсь. На этом отрезке каждый играл по два матча. Сегодня была очередь Ивана. Провёл хорошую встречу, молодец. Как и вся команда.
Первый визит в Санкт-Петербург после ухода из СКА? Рад вновь быть в Санкт-Петербурге. Замечательный город и атмосфера на арене. По встрече — любой матч важен, приятно побеждать», — приводит слова Гатиятулина пресс-служба челябинцев.
- 18 ноября 2020
-
23:07
-
23:04
-
22:28
-
22:17
-
22:00
-
21:53
-
21:38
-
21:21
-
20:29
-
19:48
-
19:26
-
19:00
-
18:35
-
18:30
-
18:01
-
17:36
-
17:18
-
16:57
-
16:23
-
16:20
-
15:49
-
15:37
-
15:30
-
15:05
-
14:52
-
14:41
-
14:15
-
13:53
-
13:35
-
13:25
-
12:48
-
12:16
-
11:35
-
11:20
-
10:56