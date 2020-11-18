В Санкт-Петербурге с 23 ноября запрещается доступ зрителей на спортивные мероприятия

Правительство Санкт-Петербурга на официальном сайте опубликовало новые правила посещения спортивных мероприятий.



«С 23 ноября запрещается доступ зрителей на спортивные мероприятия. В зданиях торговых центров приостанавливается деятельность всех предприятий общественного питания, а также ледовых катков», — говорится в постановлении правительства города.



Отметим, что до конца года ФК «Зенит» проведет домашние матчи с «Уралом» (5 декабря), «Динамо» (12-го) и «Спартаком» (16 декабря) в чемпионате России, а также встречу с дортмундской «Боруссией» (8 декабря) в Лиге чемпионов.



Санкт-Петербургский СКА 22 и 24 ноября проведёт домашние матчи с «Амуром» и «Барысом».

«Трактор» с минимальным счётом обыграл СКА и прервал четырёхматчевую победную серию клуба