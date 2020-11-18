Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей Легенды Кубка Кремля
Показать ещё Все новости
Все новости
«Амур» — «Металлург Мг». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
11:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

В Санкт-Петербурге с 23 ноября запрещается доступ зрителей на спортивные мероприятия

В Санкт-Петербурге с 23 ноября запрещается доступ зрителей на спортивные мероприятия
Хоккей / КХЛ 0

Правительство Санкт-Петербурга на официальном сайте опубликовало новые правила посещения спортивных мероприятий.

«С 23 ноября запрещается доступ зрителей на спортивные мероприятия. В зданиях торговых центров приостанавливается деятельность всех предприятий общественного питания, а также ледовых катков», — говорится в постановлении правительства города.

Отметим, что до конца года ФК «Зенит» проведет домашние матчи с «Уралом» (5 декабря), «Динамо» (12-го) и «Спартаком» (16 декабря) в чемпионате России, а также встречу с дортмундской «Боруссией» (8 декабря) в Лиге чемпионов.

Санкт-Петербургский СКА 22 и 24 ноября проведёт домашние матчи с «Амуром» и «Барысом».

«Трактор» с минимальным счётом обыграл СКА и прервал четырёхматчевую победную серию клуба
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020