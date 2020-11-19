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Знарок: «Спартак» подарил очко «Северстали». По Майорову пока ничего не решили

Знарок: «Спартак» подарил очко «Северстали». По Майорову пока ничего не решили
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер «Спартака» Олег Знарок прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Северсталью» (4:3 ОТ).

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021.

«Есть ощущение, что мы подарили очко «Северстали». Надо было забивать большинство, тогда бы другая была история.

По Максиму Майорову пока ничего не решили — ещё есть время. Пошла ли поездка в «Химик» Роману Любимову на пользу? Да. Сейчас не так просто ему, потому что у нас сложная ситуация с центральными нападающими, так что он в центре пока выходит», — цитирует Знарка пресс-служба КХЛ.

Следующую встречу «Спартак» проведёт на выезде с «Салаватом Юлаевым», а «Северсталь» сыграет с «Витязем». Оба матча состоятся 20 ноября.

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