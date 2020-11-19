Чемпион мира по футболу Лукаш Подольски сыграет за хоккейный «Кёльн»

Чемпион мира по футболу в составе сборной Германии, форвард турецкого «Антальяспора» Лукаш Подольски сыграет за хоккейный клуб «Кёльн Хайе».

Ранее 35-летний футболист заявил, что если «Кёльн» продаст 100 тыс. символических виртуальных билетов, он станет игроком клуба. Указанная отметка была преодолена.

«Очень рад, что 100 тыс. билетов были проданы. Можно только поблагодарить людей и компании, которые приняли участие. Когда всё успокоится, мы с «Кёльном» обсудим подробности немного позже. С нетерпением жду возможности стать игроком «Хайе», – сказал Подольски в интервью клубной пресс-службе.

Матчи в чемпионате Германии будут проходить без зрителей. Клуб продавал символические билеты из-за финансовых трудностей, вызванных пандемией коронавируса.