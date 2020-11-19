Тарасов: Крикунов сказал, что в интересах команды надо играть в тройке с иностранцами

Нападающий московского «Динамо» Даниил Тарасов ответил на вопросы об игре во втором звене команды.
«Так получилось, что переболел коронавирусом одним из последних, поэтому начинал восстанавливаться вообще в четвёртом звене. Но я знаю, что могу многого добиться своей работой и самоотдачей, поэтому не волновался. Когда на Кубке мэра забил, меня перевели в третье звено, потом во второе, где я играл с Брюквиным и с Ильёй Шиповым. Вроде неплохо смотрелись. Но команда проигрывала, и меня перевели в первую тройку. Результат – 12 матчей и 11 очков. Это только у меня. У Вадика Шипачёва и Димы Яшкина тоже голы пошли.
Убрали из первого звена? Владимир Васильевич Крикунов зашёл в раздевалку: «Тара, пойдём поговорим». Сказал, что претензий ко мне нет. Но сейчас, мол, в интересах команды надо в тройке с иностранцами поиграть. Вот так всё получилось. Хотя, конечно, в первом звене я с закрытыми глазами могу выходить. И знать, куда мне Вадик отдаст и что мне нужно делать», – цитирует Тарасова пресс-служба московского клуба.
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