Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей Легенды Кубка Кремля
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо Мск» — «Динамо Р». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Дубль Гинека Зогорны помог «Амуру» в овертайме обыграть магнитогорский «Металлург»

Дубль Гинека Зогорны помог «Амуру» в овертайме обыграть магнитогорский «Металлург»
Хоккей / КХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Амур» принимал магнитогорский «Металлург». Матч завершился со счётом 2:1 ОТ в пользу команды Сергея Светлова.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ

Счёт в матче был открыт на четвёртой минуте первого периода. Нападающий «Амура» Дмитрий Лугин выполнил передачу на пятак, где Гинек Зогорна принял шайбу и поразил верхний угол ворот. Гости отыгрались во втором периоде, реализовав большинство. Капитан уральцев Сергей Мозякин щёлкнул с левого края после скидки Тейлора Бека — шайба выскочила на пятак, а Андрей Чибисов удачно сыграл на добивании. Автором победной шайбы стал Зогорна, оформивший дубль в овертайме.

КХЛ - регулярный чемпионат
19 ноября 2020, четверг. 12:00 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
2 : 1
ОТ
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Зогорна (Лугин, Турбин) – 03:53' (5x5)   1:1 Чибисов (Мозякин, Песонен) – 26:48' (5x4)   2:1 Зогорна (Зогорна) – 61:01' (4x3)

В следующем матче «Амур» сыграет на выезде со СКА. В свою очередь «Магнитка» на домашнем льду примет «Северсталь». Оба матча состоятся 22 ноября.

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020