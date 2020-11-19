Дубль Гинека Зогорны помог «Амуру» в овертайме обыграть магнитогорский «Металлург»

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Амур» принимал магнитогорский «Металлург». Матч завершился со счётом 2:1 ОТ в пользу команды Сергея Светлова.
Счёт в матче был открыт на четвёртой минуте первого периода. Нападающий «Амура» Дмитрий Лугин выполнил передачу на пятак, где Гинек Зогорна принял шайбу и поразил верхний угол ворот. Гости отыгрались во втором периоде, реализовав большинство. Капитан уральцев Сергей Мозякин щёлкнул с левого края после скидки Тейлора Бека — шайба выскочила на пятак, а Андрей Чибисов удачно сыграл на добивании. Автором победной шайбы стал Зогорна, оформивший дубль в овертайме.
В следующем матче «Амур» сыграет на выезде со СКА. В свою очередь «Магнитка» на домашнем льду примет «Северсталь». Оба матча состоятся 22 ноября.
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