Светлов: раз выиграли, значит, всё сделали правильно. Сейчас «Амуру» важно каждое очко
Главный тренер «Амура» Сергей Светлов прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с магнитогорским «Металлургом» (2:1 ОТ).
«Очень напряжённый матч, тяжёлая игра, уже четвёртая через день. Она стоила нам колоссальных сил и эмоций. Ребята бились до конца, хотели победить до последней секунды. В последних четырёх матчах мы забрасываем ровно две шайбы. Все матчи упорные, на тоненького.
Кому-то дали отдохнуть, ротация при таком напряжённом календаре нужна. Раз выиграли, значит, всё сделали правильно. Нам важно каждое очко сейчас. Неплохо оценю домашнюю серию, мы принимали топовые команды, и 50% набранных очков – хороший показатель», — цитирует Светлова пресс-служба КХЛ.
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