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Московское «Динамо» показало дизайн нового шлема Александра Ерёменко

Московское «Динамо» показало дизайн нового шлема Александра Ерёменко
Хоккей / КХЛ 0

Московское «Динамо» показало в социальных сетях дизайн нового шлема 40-летнего голкипера Александра Ерёменко.

Посмотреть фото можно в «твиттере» «Динамо».

В минувшем сезоне Ерёменко принял участие в 20 матчах регулярного чемпионата КХЛ. В плей-офф Ерёменко был основным голкипером бело-голубых. Опытный голкипер одержал четыре победы в пяти матчах, отражая в среднем за матч 93,6% бросков и пропуская 1,99 шайбы.

Воспитанник СДЮШОР «Динамо» проводит 16-й сезон в московском клубе. Таким образом, российский голкипер вышел на третье место в истории бело-голубых по количеству сезонов, проведённых в клубе. Ерёменко повторил достижение легендарного защитника Виталия Давыдова. Клубный рекорд принадлежит Александру Мальцеву и Валерию Васильеву (по 17 сезонов).

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