Форвард «Авангарда» Денис Зернов прервал безголевую серию из 16 матчей, оформив дубль

Омский «Авангард» обыграл казахстанский «Барыс» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Барыс-Арена» в Нур-Султане и завершилась со счётом 5:2 (3:1, 1:0, 1:1) в пользу подопечных Боба Хартли.

Одним из главных героев встречи стал форвард гостей Денис Зернов, который оформил дубль и отдал одну результативную передачу. Нападающий омского клуба прервал серию из 16 матчей без заброшенных шайб, он не забивал с 25 сентября.

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Это поражение стало для казахстанского клуба третьим кряду. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» 22 ноября в гостях встретится с уфимским «Салаватом Юлаевым», а «Авангард» 23 ноября в Балашихе — с казанским «Ак Барсом».