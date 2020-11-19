Крылов: «Авангард» играет немного не в тот хоккей. Верю, что мы сможем изменить профиль

Председатель совета директоров ХК «Авангард» Александр Крылов поделился мнением о главном тренере омского клуба Бобе Хартли.

«Чем силён Боб Хартли? Это культура тренировочного процесса. Вижу, как он работает, как выстраивает отношения между тренерами и хоккеистами, и это заслуживает уважения. Он создаёт атмосферу, в которой рождается та самая команда, способная выиграть кубок. Другое дело, что, на мой взгляд, всем тренерским штабом должен управлять генеральный менеджер, чего у нас не было в прошлые годы и что появилось сейчас.

Очевидно, что «Авангард» играет немного не в тот хоккей, в который может играть команда, собранная генеральным менеджером. Команда у нас играющая, может играть в комбинационный хоккей, но мы очень мало выходим из зоны через пас, мало входим в чужую зону через пас, а при забросах выигрываем где-то одну шайбу из четырёх, то есть «Авангард» теряет инициативу, сам её отдаёт. Но генеральный менеджер и тренерский штаб работают над этим. Верю, что мы сможем изменить силовой и агрессивный профиль команды на более комбинационный и техничный.

Ещё в начале года мы договорились, что я общаюсь только с генеральным менеджером, а он уже выстраивает дальше отношения с тренерским штабом. Боб Хартли — непростой человек, с ним сложно, но это рабочий процесс. Подведём итоги после этого сезона и посмотрим, что из этого получится», — сказал Крылов в эфире телеканала «Матч ТВ».