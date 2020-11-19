Крылов: из Еронко получится хороший генменеджер, но сейчас его надо оставить в покое

Председатель совета директоров ХК «Авангард» Александр Крылов поделился мнением о работе Игоря Еронко на посту ассистента генерального менеджера клуба.
«Игорю Еронко очень много внимания уделяется, его надо оставить в покое. В своё время он был ознакомлен с программой нашей Академии, и он изъявил желание в этом поучаствовать. Он увидел себя в этом направлении, и я помог ему с тем, чтобы он мог реализовать свой потенциал, свои знания и навыки. Думаю, из него получится хороший генеральный менеджер.
Стоит поблагодарить «Газпром» и Алексея Миллера, что он проспонсировал в своё время проект Академии. Наша задача была напитать этот проект сильными тренерскими кадрами. Сейчас, когда люди видят, что у нас появился специальный тренер по физической подготовке, тренер по навыкам бросковой подготовки, тренер по вратарям, психолог, диетолог, рациолог, они понимают, как всё профессионально устроено в «Авангарде» и хотят присоединяться к нашему клубу. Когда мы говорим про воспитанников, мы имеем в виду не только омичей, а всех хоккеистов, прошедших обучение в нашей Академии. Неважно, с 10 лет он занимается в нашей системе, или с 15», — сказал Крылов в эфире телеканала «Матч ТВ».
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