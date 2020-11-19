ЦСКА одержал четвёртую победу кряду, обыграв в гостях «Нефтехимик»

ЦСКА обыграл «Нефтехимик» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Нефтехим-Арена» в Нижнекамске и завершилась со счётом 4:2 (1:1, 2:0, 1:1) в пользу подопечных Игоря Никитина.

Два очка в составе победителей набрали Андрей Светлаков (1+1) и Никита Коростелёв (0+2). Шайбы у «Нефтехимика» забросили Андрей Чивилев и Павел Порядин. Голкипер хозяев Евгений Иванников отразил 35 бросков.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Это четвёртая кряду победа «армейского» клуба. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА 21 ноября в гостях встретится с минским «Динамо», а «Нефтехимик» 22 ноября в Нижнекамске — со столичным «Спартаком».