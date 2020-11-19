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ЦСКА одержал четвёртую победу кряду, обыграв в гостях «Нефтехимик»

ЦСКА одержал четвёртую победу кряду, обыграв в гостях «Нефтехимик»
Хоккей / КХЛ 0

ЦСКА обыграл «Нефтехимик» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Нефтехим-Арена» в Нижнекамске и завершилась со счётом 4:2 (1:1, 2:0, 1:1) в пользу подопечных Игоря Никитина.

Два очка в составе победителей набрали Андрей Светлаков (1+1) и Никита Коростелёв (0+2). Шайбы у «Нефтехимика» забросили Андрей Чивилев и Павел Порядин. Голкипер хозяев Евгений Иванников отразил 35 бросков.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Это четвёртая кряду победа «армейского» клуба. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА 21 ноября в гостях встретится с минским «Динамо», а «Нефтехимик» 22 ноября в Нижнекамске — со столичным «Спартаком».

КХЛ - регулярный чемпионат
19 ноября 2020, четверг. 19:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
2 : 4
ЦСКА
Москва
0:1 Попов (Дальбек, Лайпсик) – 13:35' (5x5)   1:1 Чивилев (Волгин, Буцаев) – 14:17' (5x5)   1:2 Максимов (Киселевич) – 21:50' (5x5)   1:3 Светлаков (Соркин, Коростелёв) – 26:45' (5x5)   2:3 Порядин (Кучерявенко, Брынцев) – 47:10' (5x5)   2:4 Локтионов (Коростелёв, Светлаков) – 51:37' (5x5)
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