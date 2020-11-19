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«Йокерит» в гостях уверенно обыграл ярославский «Локомотив»

«Йокерит» в гостях уверенно обыграл ярославский «Локомотив»
Хоккей / КХЛ 0

Финский «Йокерит» обыграл «Локомотив» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Арена-2000-Локомотив» в Ярославле и завершилась со счётом 4:1 (2:0, 2:1, 0:0) в пользу подопечных Лаури Марьямяки.

По два очка в составе победителей набрали Йонатан Пудас (1+1), Брайан О'Нилл (1+1) и Никлас Йенсен (0+2). Голкипер «Йокерита» Андерс Линдбек отразил 39 бросков. Единственную шайбу у «Локомотива» забросил Атте Охтамаа.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Это третий кряду проигрыш ярославского клуба. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Йокерит» дома встретится с «Сочи», а «Локомотив» в Ярославле — с рижским «Динамо». Обе встречи состоятся 21 ноября.

КХЛ - регулярный чемпионат
19 ноября 2020, четверг. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
1 : 4
Йокерит
Хельсинки
0:1 Пудас (Йенсен) – 15:52' (5x5)   0:2 Толванен (Хаапала, Пудас) – 18:12' (5x4)   1:2 Охтамаа (Каюмов, Алексеев) – 23:42' (5x5)   1:3 О'Нилл (Лехтонен) – 27:31' (4x5)   1:4 Йоэнсуу (О'Нилл, Йенсен) – 37:33' (5x5)
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