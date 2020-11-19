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Хет-трик Тихонова помог «Ак Барсу» обыграть «Торпедо» в домашнем матче КХЛ

Хет-трик Тихонова помог «Ак Барсу» обыграть «Торпедо» в домашнем матче КХЛ
Хоккей / КХЛ 0

«Ак Барс» обыграл нижегородское «Торпедо» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Татнефть-Арена» в Казани и завершилась со счётом 7:5 (2:1, 2:1, 3:3) в пользу подопечных Дмитрия Квартальнова.

Главным героем встречи стал форвард хозяев Виктор Тихонов, на его счету хет-трик. По два очка в составе победителей набрали Данис Зарипов (0+2) и Найджел Доус (0+2). Две шайбы у «Торпедо» забросил Джордан Шварц.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Это третья кряду победа казанского клуба. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» в гостях встретится с китайским «Куньлунь Ред Стар», а «Торпедо» в Екатеринбурге — с местным «Автомобилистом». Обе встречи состоятся 21 ноября.

КХЛ - регулярный чемпионат
19 ноября 2020, четверг. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
7 : 5
Торпедо
Нижегородская область
0:1 Мили (Чехович, Жафяров) – 02:49' (5x5)   1:1 Тихонов (Лучевников, Доус) – 10:00' (5x5)   2:1 Тихонов (Да Коста) – 18:36' (5x5)   3:1 Галиев (Зарипов) – 28:04' (5x5)   3:2 Шенфельд (Клус, Дер-Аргучинцев) – 29:32' (5x5)   4:2 Воронков (Зарипов, Бурмистров) – 31:40' (5x4)   4:3 Шварц – 42:34' (5x4)   4:4 Чехович (Аляев, Уайдман) – 52:43' (5x5)   5:4 Юдин (Глухов, Кормье) – 55:58' (5x5)   6:4 Тихонов (Да Коста) – 57:56' (en)   6:5 Пайгин (Уайдман) – 59:14' (6x4)   7:5 Лямкин – 59:32' (en)
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