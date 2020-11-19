Хет-трик Тихонова помог «Ак Барсу» обыграть «Торпедо» в домашнем матче КХЛ

«Ак Барс» обыграл нижегородское «Торпедо» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Татнефть-Арена» в Казани и завершилась со счётом 7:5 (2:1, 2:1, 3:3) в пользу подопечных Дмитрия Квартальнова.
Главным героем встречи стал форвард хозяев Виктор Тихонов, на его счету хет-трик. По два очка в составе победителей набрали Данис Зарипов (0+2) и Найджел Доус (0+2). Две шайбы у «Торпедо» забросил Джордан Шварц.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Это третья кряду победа казанского клуба. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» в гостях встретится с китайским «Куньлунь Ред Стар», а «Торпедо» в Екатеринбурге — с местным «Автомобилистом». Обе встречи состоятся 21 ноября.
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