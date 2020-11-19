Егор Брызгалов: «Динамо» играло с очень важным соперником. Результат на табло

Нападающий московского «Динамо» Егор Брызгалов прокомментировал результат матча регулярного чемпионата с рижским «Динамо» (6:1).

«Очень важный соперник сегодня играл с нами. Нужно было победить, психологически переломить ситуацию, где у нас не шло. Здорово сыграли на команду, результат на табло – 6:1.

Удачно получилось с моим голом, вошли в зону, потом шайба отскочила мне в центр, я сделал небольшую паузу, бросил и попал. Хорошо, что забил. Партнёры здорово выводят меня на бросок — что с первым голом в КХЛ, что со вторым. Было много времени для принятия решения. Я рад, и партнёры довольны.

С Олегом Зайцевым у нас хорошая конкуренция, которая нас подстёгивает. Мы с ним играем ещё со школы, ничего особенного между нами нет. Работаем. Подстёгиваем друг друга, чтобы никто не просаживался», — передаёт слова Брызгалова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.