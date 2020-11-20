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Михаил Воробьёв и Родион Амиров примут участие в матче со «Спартаком»

Михаил Воробьёв и Родион Амиров примут участие в матче со «Спартаком»
Хоккей / КХЛ 0

«Салават Юлаев» объявил состав на домашнюю встречу с московским «Спартаком», сообщается на официальной странице уфимской команды в «Твиттере».

В заявку клуба вернулись нападающие Родион Амиров и Михаил Воробьёв, а также защитник Павел Коледов и вратарь Александр Скрынник. Встречу попустят форварды Данил Алалыкин и Артём Пименов. Вне заявки оказались защитник Дмитрий Коробов и голкипер Даниил Тарасов.

Пятёрки на матч выглядят следующим образом:

  • Панин — Ларсен, Гранлунд — Маннинен — Хартикайнен;
  • Бирюков — Коледов, Кугрышев — Кадейкин — Жарков;
  • Семёнов — Алексеев, Башкиров — Картаев — Сошников;
  • Мухамадуллин, Амиров, Солодухин — Пименов — Хохряков.

Место в воротах займёт Юха Метсола. Его сменщиком станет Александр Скрынник.

СКА взял верх над «Салаватом Юлаевым» в овертайме, одержав четвёртую победу кряду
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