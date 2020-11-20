Михаил Воробьёв и Родион Амиров примут участие в матче со «Спартаком»

«Салават Юлаев» объявил состав на домашнюю встречу с московским «Спартаком», сообщается на официальной странице уфимской команды в «Твиттере».



В заявку клуба вернулись нападающие Родион Амиров и Михаил Воробьёв, а также защитник Павел Коледов и вратарь Александр Скрынник. Встречу попустят форварды Данил Алалыкин и Артём Пименов. Вне заявки оказались защитник Дмитрий Коробов и голкипер Даниил Тарасов.



Пятёрки на матч выглядят следующим образом:

Панин — Ларсен, Гранлунд — Маннинен — Хартикайнен;

Бирюков — Коледов, Кугрышев — Кадейкин — Жарков;

Семёнов — Алексеев, Башкиров — Картаев — Сошников;

Мухамадуллин, Амиров, Солодухин — Пименов — Хохряков.

Место в воротах займёт Юха Метсола. Его сменщиком станет Александр Скрынник.