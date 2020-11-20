Михаил Воробьёв и Родион Амиров примут участие в матче со «Спартаком»
«Салават Юлаев» объявил состав на домашнюю встречу с московским «Спартаком», сообщается на официальной странице уфимской команды в «Твиттере».
В заявку клуба вернулись нападающие Родион Амиров и Михаил Воробьёв, а также защитник Павел Коледов и вратарь Александр Скрынник. Встречу попустят форварды Данил Алалыкин и Артём Пименов. Вне заявки оказались защитник Дмитрий Коробов и голкипер Даниил Тарасов.
Пятёрки на матч выглядят следующим образом:
- Панин — Ларсен, Гранлунд — Маннинен — Хартикайнен;
- Бирюков — Коледов, Кугрышев — Кадейкин — Жарков;
- Семёнов — Алексеев, Башкиров — Картаев — Сошников;
- Мухамадуллин, Амиров, Солодухин — Пименов — Хохряков.
Место в воротах займёт Юха Метсола. Его сменщиком станет Александр Скрынник.
СКА взял верх над «Салаватом Юлаевым» в овертайме, одержав четвёртую победу кряду
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