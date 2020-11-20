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Журналист Blick: Швейцария может забрать у России ЧМ в 2023-м, а без НХЛ он не интересен

ЧМ-2021
ЧМ-2021
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  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Журналист Blick: Швейцария может забрать у России ЧМ в 2023-м, а без НХЛ он не интересен
Хоккей / ЧМ по хоккею 2021 0

Швейцарское издание Blick оценило возможность замены белорусской части ЧМ по хоккею на Швейцарию, которая должна была принять турнир весной 2020 года, но он был отменён из-за пандемии.

«Некоторые уже начинают думать о том, может ли Швейцария заменить Беларусь, где плохая политическая ситуация. Но до этого не дойдёт, даже если предположить, что в Цюрихе и Лозанне всё готово. Учитывая эпидемиологическую ситуацию, риск слишком велик.

Кроме того чемпионат мира без звёзд НХЛ не интересен, а в мае нынешнего года все энхаэловцы будут заняты в плей-офф, потому что сезон начнётся позже. Домашний ЧМ по хоккею для Швейцарии возможен в 2023 году, когда появится возможность забрать турнир у России, если Спортивный арбитражный суд не удовлетворит апелляцию по допинговому делу», — отмечает обозреватель издания Стефан Рот.

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