Журналист Blick: Швейцария может забрать у России ЧМ в 2023-м, а без НХЛ он не интересен

Швейцарское издание Blick оценило возможность замены белорусской части ЧМ по хоккею на Швейцарию, которая должна была принять турнир весной 2020 года, но он был отменён из-за пандемии.
«Некоторые уже начинают думать о том, может ли Швейцария заменить Беларусь, где плохая политическая ситуация. Но до этого не дойдёт, даже если предположить, что в Цюрихе и Лозанне всё готово. Учитывая эпидемиологическую ситуацию, риск слишком велик.
Кроме того чемпионат мира без звёзд НХЛ не интересен, а в мае нынешнего года все энхаэловцы будут заняты в плей-офф, потому что сезон начнётся позже. Домашний ЧМ по хоккею для Швейцарии возможен в 2023 году, когда появится возможность забрать турнир у России, если Спортивный арбитражный суд не удовлетворит апелляцию по допинговому делу», — отмечает обозреватель издания Стефан Рот.
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