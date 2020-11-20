Сухонен: Фазель хочет, чтобы ЧМ отменили из-за пандемии, а не проблем с правами человека

Бывший главный тренер «Чикаго Блэкхоукс», «Йокерита» и сборной Финляндии Алпо Сухонен прокомментировал ситуацию вокруг белорусской части чемпионата мира по хоккею, которая находится под угрозой бойкота.
«В последние годы наблюдается тенденция к проведению крупных международных соревнований при диктатурах. МОК и спортивным федерациям пора бы уже сделать права человека своим приоритетом. Нет ни одной веской причины проводить чемпионат мира в Беларуси. Я вижу, что ИИХФ хочет попасть в ситуацию, когда чемпионат мира будет отменён из-за пандемии коронавируса. Очевидно, господин Фазель не хочет отменять турнир из-за проблем с правами человека в Беларуси. Иначе он бы уже это сделал», — приводит слова Сухонена Helsingin Sanomat.
Стоит напомнить, что ЧМ-2020 в Швейцарии был отменён только после того, как власти этой страны заявили о невозможности проведения турнира — после этого ИИХФ получила значительную сумму страховых выплат.
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