Знарок: не шокирован решением Гудачека на буллите Гранлунда. Взял на себя ответственность

Главный тренер «Спартака» Олег Знарок прокомментировал итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с «Салаватом Юлаевым» (1:2 Б).



«Хорошая встреча. Проиграли, а так — неплохо играли. Решение по Майорову? Вечером будет решение.



Шокирован ли решением Гудачека во время первого буллитов Гранлунда? Он посчитал, что нужно так сделать. Взял на себя ответственность.



Его решение «прибило» команду? Что значит — прибило? Он принял решение. Если бы вышел на мгновение раньше, мог бы отбить», — приводит слова Знарка «ГорОбзор.Ру».



Напомним, при счёте 1:0 в пользу москвичей в серии нападающий башкирской команды Маркус Гранлунд поехал исполнять бросок. Гудачек резко выехал из ворот и попытался клюшкой выбить шайбу у финского нападающего. Тем не менее Гранлунд убрал снаряд под себя, обыграл чешского голкипера и, забросив шайбу уже в пустые ворота, сравнял счёт.

В буллитной серии Гранлунд эффектно обманул Гудачека, укатившегося с ворот