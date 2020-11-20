Мухамадуллин — о двух голах «Салавата»: показывали хороший хоккей, ошибок не было

Защитник «Салавата Юлаева» Шакир Мухамадуллин прокомментировал итоги матча регулярного чемпионата КХЛ со «Спартаком» (2:1 Б).



«Интересная встреча, без ошибок. Показывали хороший хоккей в атаке и в обороне.



Если хорошо сыграли в атаке, почему было заброшенно так мало шайб? Две организованные команды играли, поэтому не было ошибок. Когда появлялись моменты, старались их реализовывать.



Успел ли увидеть перед матчем, что попали в расширенный список на МЧМ? Только что узнал. Скоро посмотрю весь список.



Какие эмоции от того, что меня признали лучшим игроком матча? Шапку получил неожиданно. Спасибо Ларсену, что выделил мою игру. Но вся команда билась, поэтому нельзя одного человека отметить», — приводит слова Мухамадуллина «ГорОбзор.Ру».

«Салават» в серии буллитов обыграл «Спартак», прервав пятиматчевую серию побед москвичей