Зубарев: за поражение в матче с «Салаватом» виню условия льда — острые передачи не отдать

Защитник «Спартака» Андрей Зубарев поделился мыслями после проигрыша (1:2 Б) в матче чемпионата КХЛ с «Салаватом Юлаевым».



«Лед был вязкий, мороженный какой-то. Даже пас не отдать. Уфа — хорошая команда. У нас была серия побед, хотели выиграть, продолжить серию.



Исход встречи решили буллиты, там всё зависело от индивидуального мастерства. Мы играли не с мальчиками для битья. Посмотрите, что творили вратари, — великолепные сейвы. Тяжелый матч.



Не ожидали, что будет закрытый хоккей, в Москве встреча болельщикам понравилась. В этом матче виню условия льда — как по рельсам едешь. Шайба идёт по ребристой поверхности. Как волна на воде. Есть такие моменты, где-то не было острых передач, для обеих команд равные условия.



Эмоции от игры в Уфе? Всегда благодарен «Салавату Юлаеву», это мой родной клуб. Сейчас обязательно к маме поеду, потом к отцу на кладбище.



Хорошо, что сейчас есть время побыть в родном городе», — приводит слова Зубарева «ГорОбзор.Ру».

«Салават» в серии буллитов обыграл «Спартак», прервав пятиматчевую серию побед москвичей