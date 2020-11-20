Зубарев: за поражение в матче с «Салаватом» виню условия льда — острые передачи не отдать

Защитник «Спартака» Андрей Зубарев поделился мыслями после проигрыша (1:2 Б) в матче чемпионата КХЛ с «Салаватом Юлаевым».
«Лед был вязкий, мороженный какой-то. Даже пас не отдать. Уфа — хорошая команда. У нас была серия побед, хотели выиграть, продолжить серию.
Исход встречи решили буллиты, там всё зависело от индивидуального мастерства. Мы играли не с мальчиками для битья. Посмотрите, что творили вратари, — великолепные сейвы. Тяжелый матч.
Не ожидали, что будет закрытый хоккей, в Москве встреча болельщикам понравилась. В этом матче виню условия льда — как по рельсам едешь. Шайба идёт по ребристой поверхности. Как волна на воде. Есть такие моменты, где-то не было острых передач, для обеих команд равные условия.
Эмоции от игры в Уфе? Всегда благодарен «Салавату Юлаеву», это мой родной клуб. Сейчас обязательно к маме поеду, потом к отцу на кладбище.
Хорошо, что сейчас есть время побыть в родном городе», — приводит слова Зубарева «ГорОбзор.Ру».
- 20 ноября 2020
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