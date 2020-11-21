Брэйден Холтби пересёк границу Канады, решив проблемы с документами на черепах

Голкипер «Ванкувер Кэнакс» Брэйден Холтби смог пересечь границу между США и Канадой, решив проблемы с документами на двух домашних питомцев – черепах Хани и Мэйпл.

Граница между странами закрыта из-за пандемии коронавируса, но экс-вратарь «Вашингтона» получил разрешение на въезд в Канаду, так как подписал контракт с «Кэнакс». Холтби обзавёлся всеми необходимыми разрешениями для ввоза черепах в Канаду, но не подал заявление для вывоза черепах из США.

«Добро пожаловать в Канаду! Огромное спасибо Службе охраны диких животных США, что так много работали для нас. Спасибо за всеобщее беспокойство», – написала жена голкипера Брэнди в «Твиттере».

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