Брэйден Холтби пересёк границу Канады, решив проблемы с документами на черепах
Голкипер «Ванкувер Кэнакс» Брэйден Холтби смог пересечь границу между США и Канадой, решив проблемы с документами на двух домашних питомцев – черепах Хани и Мэйпл.
Граница между странами закрыта из-за пандемии коронавируса, но экс-вратарь «Вашингтона» получил разрешение на въезд в Канаду, так как подписал контракт с «Кэнакс». Холтби обзавёлся всеми необходимыми разрешениями для ввоза черепах в Канаду, но не подал заявление для вывоза черепах из США.
«Добро пожаловать в Канаду! Огромное спасибо Службе охраны диких животных США, что так много работали для нас. Спасибо за всеобщее беспокойство», – написала жена голкипера Брэнди в «Твиттере».
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Брэйден Холтби не может попасть в Канаду из-за проблем с документами на черепах
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