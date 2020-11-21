Тренер «Ак Барса»: в таблице большая плотность, это заставляет нас работать ещё усерднее

Тренер «Ак Барса» Евгений Перов поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата КХЛ с «Куньлунь Ред Стар», который состоится 21 ноября в Мытищах. Начало — в 17:00.

«В КХЛ слабых команд нет. Можно посмотреть на результаты: любая команда может выиграть у любой. Соперники наступают нам на пятки, поэтому у ребят будет большая мотивация, чтобы показать хорошую игру и результат.

Безусловно, нужно играть строже. Мы разобрали матч, провели анализ ошибок. Надеюсь, сделаем выводы и сыграем более дисциплинированно. У нашей команды семь побед в восьми матчах? Нас это ни в коем случае не должно успокаивать и расслаблять. В турнирной таблице очень большая плотность, это заставляет нас работать ещё усерднее», — приводит слова Перова пресс-служба клуба.