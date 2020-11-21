Вратарь «Торпедо» — о буллитах в матче с «Автомобилистом»: по тузу держал в каждом рукаве

Вратарь нижегородского «Торпедо» Алексей Мельничук прокомментировал итоги встречи с екатеринбургским «Автомобилистом» (3:2 Б)



«Слава богу, удалось завоевать два очка, потому что в последнее время много проигрывали. Сегодня обязательно надо было побеждать, любой ценой. Здорово, что получилось.



Есть ли объяснение тому, что первые два броска серии по моим воротам пришлись в штангу? По тузу держал в каждом рукаве. А если серьёзно, просто повезло. А везёт тому, кто везёт. Два очка не пахнут», — приводит слова Мельничука пресс-служба КХЛ.



Напомним, что нижегородское «Торпедо» в серии буллитов обыграло «Автомобилист». Встреча проходила на стадионе «Уралец» в Екатеринбурге и завершилась со счётом 3:2.

«Автомобилист» проиграл второй матч кряду, уступив «Торпедо» в серии буллитов