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Вратарь «Торпедо» — о буллитах в матче с «Автомобилистом»: по тузу держал в каждом рукаве

Вратарь «Торпедо» — о буллитах в матче с «Автомобилистом»: по тузу держал в каждом рукаве
Хоккей / КХЛ 0

Вратарь нижегородского «Торпедо» Алексей Мельничук прокомментировал итоги встречи с екатеринбургским «Автомобилистом» (3:2 Б)

«Слава богу, удалось завоевать два очка, потому что в последнее время много проигрывали. Сегодня обязательно надо было побеждать, любой ценой. Здорово, что получилось.

Есть ли объяснение тому, что первые два броска серии по моим воротам пришлись в штангу? По тузу держал в каждом рукаве. А если серьёзно, просто повезло. А везёт тому, кто везёт. Два очка не пахнут», — приводит слова Мельничука пресс-служба КХЛ.

Напомним, что нижегородское «Торпедо» в серии буллитов обыграло «Автомобилист». Встреча проходила на стадионе «Уралец» в Екатеринбурге и завершилась со счётом 3:2.

«Автомобилист» проиграл второй матч кряду, уступив «Торпедо» в серии буллитов
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