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Агент Клещенко: Блэкер сам спровоцировал драку, поначалу Никита не отвечал на провокации

Агент Клещенко: Блэкер сам спровоцировал драку, поначалу Никита не отвечал на провокации
Хоккей / КХЛ 0

Хоккейный агент Вячеслав Борисов, представляющий интересы защитника «Барыса» Никиты Клещенко, прокомментировал инцидент на тренировке команды. В результате драки его клиент сломал челюсть Джесси Блэкеру.

«Из-за негативных результатов в последних матчах все в команде на эмоциях и очень напряжены. Это не первый подобный случай. Такое иногда происходит в НХЛ и КХЛ. К сожалению, видео не показывает всей картины полностью. Там не видно, из-за чего начался конфликт. Как мне рассказали, Джесси Блэкер сам спровоцировал драку. Дальше ситуация закрутилась как снежный ком. Поначалу Никита Клещенко не отвечал на неоднократные провокации в его сторону, и это не попало в кадр. Затем оба игрока не смогли сдержать эмоций и произошло то, что произошло.

Хочу подчеркнуть, что у Никиты Клещенко не было никакого умысла нанести травму своему одноклубнику. Очень жаль, что всё так получилось. Желаю Джесси Блэкеру скорейшего выздоровления. Уверен, что руководство и тренерский штаб «Барыса» разберутся с данным инцидентом. Бесспорно, оба игрока понесут наказания. В любом случае нельзя выносить сор из избы, все разногласия должны решаться внутри команды», — цитирует Борисова «Шайба.kz».

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