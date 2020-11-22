TSN: члены тренерского штаба молодёжной сборной Канады отправлены на карантин

Федерация хоккея Канады сообщила о положительном тесте на коронавирус у одного из «не основных» сотрудников молодёжной сборной, находящейся на тренировочном сборе в Ред-Дире в ходе подготовки к МЧМ-2021.
Старший вице-президент организации Скотт Сэлмонд сказал, что команда узнала об этом утром 21 ноября. Этот человек и люди, с которыми он тесно контактировал, были помещены на карантин в отеле команды в Ред-Дире. Сообщается, что среди них два члена тренерского штаба сборной – Майкл Дайк и Джейсон ЛаБарбера. Они должны провести на самоизоляции 14 дней.
Отмечается, что на настоящий момент все, кто находится в «пузыре», были проверены трижды и будут проверяться два раза в неделю в соответствии с протоколами безопасности. Тренировочная игра сборной Канады в субботу вечером прошла по графику. МЧМ-2021 пройдёт в Эдмонтоне с 25 декабря по 5 января 2021 года.
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