Вайсфельд: Гончаров был лучшим защитником России по 1989 году, а после США всё пошло вниз

Бывший генменеджер клубов КХЛ, эксперт «Матч ТВ» Леонид Вайсфельд поделился мнением о карьерной ситуации защитника Максима Гончарова. После расторжения контракта со «Спартаком» 31-летний игрок обороны подписал пробное соглашение с «Авангардом».

«С Максимом вообще странная история. Он же по 1989 году рождения был лучшим защитником в стране. Причем рядом даже близко никого не было – Гончаров и все остальные. В 2010 году он отправился за океан, провёл там три года, выступал за фарм-клуб «Финикса». Когда вернулся из Северной Америки, всё у него как-то вдруг пошло вниз. При этом Максим очень приятный в общении человек. У него хорошие взаимоотношения с партнерами, он один из лидеров в раздевалке. Но на льду у него два серьёзных минуса — ненужные удаления и порой грубые ошибки в своей зоне.

Удастся ли ему перезагрузить карьеру и продолжить в другом клубе КХЛ уже в этом сезоне? Во-первых, это вопрос денег. Надо понимать, чего игрок хочет — заработать или просто продолжить играть на элитном уровне. Во-вторых, подписывая известного хоккеиста, клуб понимает, что получает набор положительных и отрицательных качеств. И смотрит, что ему важнее на данный момент.

Если тренер хочет иметь в составе жесткого и авторитетного защитника, то Гончаров подойдёт. Но надо держать в уме, что он будет ошибаться. В этом и особенность Максима. С одной стороны, он очень командный игрок, с другой — может сотворить вдруг что-то такое, что усилия остальных двадцати человек пойдут насмарку», – приводит слова Вайсфельда сайт «Матч ТВ».