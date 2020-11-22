Бадюков — о драке в «Барысе»: никаких решений не надо принимать, это обычное дело

Двукратный обладатель Кубка Гагарина эксперт КХЛ ТВ Алексей Бадюков поделился мнением о драке на тренировке между защитниками «Барыса» Никитой Клещенко и Джесси Блэкером.
«Считаю, никаких выводов из этого конфликта делать не нужно. За время моей карьеры в каждом клубе было достаточно драк. Это ни в коем случае не должно выходить наружу. Так происходит становление коллектива. В команде находятся сорок человек, с разными характерами и возможностями. Клещенко и Блэкер – защитники. Может быть, они просто столкнулись на тренировке? Просто это видео, которое мы все увидели, не должно было выходить в свет. Но раз уж попало в Интернет… Никаких решений не надо принимать, это обычное дело. Жалко только, что Блэкер травму получил и не отправился в поездку с командой.
Какие бы инциденты ни возникали, они должны оставаться внутри клуба. Подобные ситуации говорят о том, какой сложился коллектив. Если такие моменты остаются внутри и не выносятся наружу, значит, он становится только сильнее. А если кто-то вынес это в свет, этих людей нужно выявлять и душить на корню», — приводит слова Бадюкова Allhockey.Ru.
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