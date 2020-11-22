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Форвард «Амура» Владимир Михасёнок забросил первую шайбу в КХЛ

Форвард «Амура» Владимир Михасёнок забросил первую шайбу в КХЛ
Хоккей / КХЛ 0

СКА и хабаровский «Амур» в эти минуты проводят матч регулярного чемпионата КХЛ. Завершился первый период, счёт ─ 1:0 в пользу подопечных Сергея Светлова.

Счёт в матче на 9-й минуте первого периода открыл нападающий «Амура» Владимир Михасёнок. Это первая шайба россиянина в КХЛ и восьмой матч в сезоне. Прежде на его счету была только одна результативная передача.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Нынешний сезон нападающий начинал в нижегородском «Торпедо», которое 20 октября объявило о его уходе. После ухода из «Торпедо» хоккеист перешёл в «Ладу», однако 3 ноября контракт с 22-летним форвардом был расторгнут. Контракт Михасёнка с «Амуром» рассчитан на один сезон.

Экс-форвард «Торпедо» Владимир Михасёнок перешёл в «Амур»
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