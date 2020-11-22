Овечкин сыграл в «Матче Легенд», Ночная лига пригласила команду врачей. Лучшие фото

22 ноября в Москве стартовал юбилейный сезон Ночной хоккейной лиги. В честь праздника по всей стране прошли выставочные и регулярные матчи, а также в прямом эфире состоялся «Марафон Ночной лиги», гостями которого стали спортсмены, врачи и общественные деятели из разных регионов.
Главным событием марафона стал «Матч Легенд», в котором приняли участие прославленные хоккеисты, а также друзья Ночной лиги.
В рамках старта юбилейного сезона также состоялась встреча в поддержку медицинских работников между «Сборной Ночной лиги» и клубом «Доктора». Так Лига присоединилась к социальной акции «Спасибо врачам». Игра завершилась победой «Сборной НХЛ» (8:7), однако «Доктора» были очень близки к ничейному результату.
Лучшие кадры с матчей Ночной хоккейной лиги — в фоторепортаже Евгения Тумашова.
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