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Лучшие фото с «Матча Легенд» Ночной хоккейной лиги

Овечкин сыграл в «Матче Легенд», Ночная лига пригласила команду врачей. Лучшие фото
Хоккей / Ночная Лига 0

22 ноября в Москве стартовал юбилейный сезон Ночной хоккейной лиги. В честь праздника по всей стране прошли выставочные и регулярные матчи, а также в прямом эфире состоялся «Марафон Ночной лиги», гостями которого стали спортсмены, врачи и общественные деятели из разных регионов.

Главным событием марафона стал «Матч Легенд», в котором приняли участие прославленные хоккеисты, а также друзья Ночной лиги.

В рамках старта юбилейного сезона также состоялась встреча в поддержку медицинских работников между «Сборной Ночной лиги» и клубом «Доктора». Так Лига присоединилась к социальной акции «Спасибо врачам». Игра завершилась победой «Сборной НХЛ» (8:7), однако «Доктора» были очень близки к ничейному результату.

Лучшие кадры с матчей Ночной хоккейной лиги — в фоторепортаже Евгения Тумашова.

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