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Воробьёв: сложно выиграть, когда наносишь 44 броска за матч и забиваешь один гол

Воробьёв: сложно выиграть, когда наносишь 44 броска за матч и забиваешь один гол
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьёв прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Северсталью» (1:4).

«Когда наносишь 44 броска за матч и забиваешь один гол, сложно выиграть. Надо забивать, искать путь к воротам. Надо продолжать работать, заносить шайбу, если нужно. Как сегодня Потехин занёс. Стоит ли похитрее разыгрывать шайбу? Сегодня, например, было много разных бросков. И закрывали вратаря тоже неплохо.

Мы потеряли по травмам двоих защитников в поездке — Дронова и Мартынова, поэтому сыграли Пашнин и Хлыстов», — приводит слова Воробьёва пресс-служба лиги.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Северсталь» 24 ноября дома встретится с подольским «Витязем», а «Металлург» 25 ноября в Магнитогорске — с казанским «Ак Барсом».

«Северсталь» в гостях уверенно обыграла магнитогорский «Металлург»
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