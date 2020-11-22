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Кадейкин — об игре с Кугрышевым и Жарковым: намного проще, когда знаешь, где стоит партнёр

Кадейкин — об игре с Кугрышевым и Жарковым: намного проще, когда знаешь, где стоит партнёр
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Кадейкин прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Барысом» (4:1).

«Сложная игра, терпеливая. Рабочая победа, мы выстояли в меньшинстве, забили в важные моменты. Нам надо искать свою игру, если будем выполнять всё, что требуется, то для нас не будет неудобных соперников. Сейчас в атаке не всё получается. Отталкиваться от правильных вещей, тогда игра будет складываться. Ничего сверхъестественного не было.

Насколько проще играть в звене с Кугрышевым и Жарковым? Тяжело сказать. Намного проще, когда знаешь, где стоит партнёр. Договариваешься и знаешь, как действовать. Шаг за шагом сыгранность становится лучше. Мы не сделали что-то необычное, выходим играть попроще, играем правильно. Надеюсь, дальше будет только лучше», – приводит слова Кадейкина «ГорОбзор.Ру».

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

«Барыс» в гостях проиграл «Салавату Юлаеву», потерпев четвёртое поражение кряду
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