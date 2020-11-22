Кадейкин — об игре с Кугрышевым и Жарковым: намного проще, когда знаешь, где стоит партнёр

Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Кадейкин прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Барысом» (4:1).
«Сложная игра, терпеливая. Рабочая победа, мы выстояли в меньшинстве, забили в важные моменты. Нам надо искать свою игру, если будем выполнять всё, что требуется, то для нас не будет неудобных соперников. Сейчас в атаке не всё получается. Отталкиваться от правильных вещей, тогда игра будет складываться. Ничего сверхъестественного не было.
Насколько проще играть в звене с Кугрышевым и Жарковым? Тяжело сказать. Намного проще, когда знаешь, где стоит партнёр. Договариваешься и знаешь, как действовать. Шаг за шагом сыгранность становится лучше. Мы не сделали что-то необычное, выходим играть попроще, играем правильно. Надеюсь, дальше будет только лучше», – приводит слова Кадейкина «ГорОбзор.Ру».
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
- 22 ноября 2020
-
20:28
-
20:24
-
19:55
-
19:29
-
19:18
-
19:05
-
18:56
-
18:25
-
18:19
-
18:15
-
18:07
-
17:56
-
17:33
-
17:30
-
17:23
-
17:23
-
17:21
-
17:13
-
16:53
-
16:31
-
16:22
-
16:17
-
15:45
-
15:15
-
14:47
-
14:30
-
14:06
-
13:40
-
13:16
-
13:00
-
12:25
-
12:01
-
11:35
-
11:30
-
11:15