Марченко: в концовке у игроков «Амура» сдали нервы. Они провоцировали СКА

Нападающий СКА Кирилл Марченко прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с хабаровским «Амуром» (5:3).

«Игра была непростой. У «Амура» хорошая физическая форма, у них была серия удачных матчей. Соперник приехал к нам с хорошим настроем. Что говорить — мы проиграли первый период, всего три раза бросили в створ. Надо было переламывать игру в перерыве. Тренеры вернули наше молодёжное звено, мы соскучились друг по другу. Всегда хорошо понимали друг друга. Было приятно снова выйти вместе. Мы одного года (рождения), только Вася (Подколзин) чуть младше. Шутили, что только вышли, а Васе надо уезжать в сборную. Надо будет по максимум выложиться в оставшихся матчах, если нас продолжать выпускать вместе.

Не понял, что случилось в концовке. Может быть, у игроков «Амура» сдали нервы. Они начали провоцировать нашу команду. Хорошо, что мы не поддались. Наш горячий парень Вася Подколзин в концовке выскочил, начал разговаривать с соперниками. Случилась небольшая потасовка, но в итоге всё мирно уладили и разъехались», — передаёт слова Марченко корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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