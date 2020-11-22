Потехин: «Магнитке» надо добавить агрессии перед воротами. Только через работу придут голы

Нападающий магнитогорского «Металлурга» Богдан Потехин прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Северсталью» (1:4).
«Как таковых слов особенно нет. Результат на табло. Обидное поражение, в котором мы виноваты сами. Больше нечего сказать.
«Северсталь» сегодня наглядно показала: простота — залог успеха в большинстве. Они забили, мы — нет. В этом была разница. Думаю, надо добавить агрессии перед воротами. Лезть туда. Только через работу придут голы, и всё наладится.
Мой гол? Команда проиграла 1:4, какой это важный гол? Если бы выиграли — то да, а так — гол и гол. Ничего важного в нём нет», — приводит слова Потехина пресс-служба лиги.
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Северсталь» 24 ноября дома встретится с подольским «Витязем», а «Металлург» 25 ноября в Магнитогорске — с казанским «Ак Барсом».
- 22 ноября 2020
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