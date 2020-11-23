Агент Скотт: игроки могут подать в суд на НХЛ — локаут невозможен при действующем договоре

Известный хоккейный агент Энди Скотт прокомментировал ситуацию с требованием владельцев клубов НХЛ пересмотреть финансовые условия коллективного соглашения, которое было подписано четыре месяца назад сроком на шесть лет.



«Лиге необходимо учитывать риск судебного разбирательства. В седьмой статье коллективного соглашения говорится, что нельзя объявлять локаут во время срока действия этого соглашения. Если это случится, то игроки могут оспорить этот локаут как незаконный, поэтому риск судебных разборок существует. Профсоюз хоккеистов может бросить вызов владельцам, если они не захотят начинать сезон по экономическим причинам. Игроки должны стоять твёрдо, им нужно создать прецедент, поскольку они не хотят слышать о пересмотре коллективного соглашения во время его действия.



Договор был продлён уже в разгар пандемии. С тех пор ничего не изменилось, за четыре месяца не появлялось никакой другой информации. Все знали, что есть эпидемия, сезон закончили в «пузыре». Конечно, НХЛ имеет право делать различные предложения и запросы. Но игроки имеют право сохранять твёрдость и отстаивать свою нынешнюю позицию. Полагаю, именно это они и должны делать. Думаю, что реалистичной датой начала сезона будет не 1 января, а 15 января или 1 февраля. Некоторые игроки уже приехали в города, где они будут играть. Но парням, которые только собираются ехать, могу дать совет — прямо сейчас ничего предпринимать не нужно. Все хоккеисты, с которыми я разговаривал, придерживаются мнения, что нужно соблюдать подписанный договор. Пересматривать его условия никто из игроков не хочет», — приводит слова Скотта Ottawa Sun.



Скотт представляет интересы таких известных игроков, как Патрик Лайне и Леон Драйзайтль.

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