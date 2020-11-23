Йост: приобретение Дадонова — ключевое для «Оттавы», он улучшит спецбригаду большинства

Обозреватель канадской телекомпании TSN Трэвис Йост отметил важную роль нападающего Евгения Дадонова в составе «Оттавы Сенаторз», куда он перешёл нынешней осенью в качестве свободного агента.



«В прошлом сезоне «Оттава» много забивала непосредственно с пятачка, но броски с дистанции редко бывали удачными. «Сенаторы» способны создавать хаос непосредственно у ворот соперника, всё остальное было проблемой. Команда сделала ставку на молодёжь, поэтому самое важное летнее подписание для «Сенаторз» — это Евгений Дадонов. Он был неотъемлемой частью успеха спецбригады большинства «Флориды». Это талантливый распасовщик и бомбардир, при котором добились успеха Юбердо, Хоффман и Барков.



Дадонов — универсальный нападающий, и можно поспорить на деньги, что он будет много играть вместе с Томасом Шабо и Брэйди Ткачуком. Предстоящий сезон для «Оттавы» — это шаг вперёд, хотя возможности состава пока слишком ограничены. Но они могут сделать многое, чтобы со временем снова стать конкурентоспособным клубом, и более продуктивная игра в большинстве значительно бы снизила нагрузку с остальной части состава», — отметил Йост.

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