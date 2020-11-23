«Куньлунь» поприветствовал новичка клуба Лещенко необычным способом, вспомнив про «Атлант»

«Куньлунь Ред Стар» поприветствовал новичка команды Вячеслава Лещенко необычным способом.



На своей странице в «Твиттере» «Куньлунь» выложил фотографии Лещенко в форме «Атланта».



«Наш новичок Вячеслав Лещенко — не новое имя для Мытищ. Он провёл здесь свой первый профессиональный сезон-2014/2015», — говорится в сообщении.

Напомним, что из-за эпидемиологической ситуации в мире «Куньлунь» проводит домашние матчи в Мытищах.



22 ноября Лещенко подписал двустороннее соглашение, рассчитанное до конца сезона.



Нынешний сезон Лещенко начинал в системе «Трактора». Российский форвард пополнил состав челябинского клуба в мае в результате обмена с ХК «Сочи», однако за главную команду чёрно-белых Вячеслав не провёл ни одного официального матча. В активе Лещенко в этом сезоне только одна заброшенная шайба в трёх матчах за фарм-клуб челябинцев в ВХЛ. 20 ноября «Трактор» расторг контракт с хоккеистом.