Рейтинг тренеров КХЛ: Никитин снова лидер, Скабелка выпал из тройки лучших

Редакция «Чемпионата» составила рейтинг тренеров КХЛ сезона-2020/2021 на текущий момент. При его составлении учитывался кредит доверия тренера в клубе, результаты команды в нынешнем сезоне, качество игры и общественное мнение. В скобках указано место тренера в прошлом выпуске рейтинга.
Турнирная таблица и результаты всех матчей КХЛ
1 (3). Игорь Никитин (ЦСКА)
2 (6). Дмитрий Квартальнов («Ак Барс»)
3 (4). Анвар Гатиятулин («Трактор»)
4 (1). Билл Питерс («Автомобилист»)
5 (2). Андрей Скабелка («Локомотив»)
6 (5). Томи Лямся («Салават Юлаев»)
7 (7). Валерий Брагин (СКА)
8 (8). Олег Знарок («Спартак»)
9 (10). Боб Хартли («Авангард»)
10 (11). Лаури Марьямяки («Йокерит»)
11 (15). Владимир Крикунов («Динамо» М)
12 (9). Андрей Разин («Северсталь»)
13 (13). Крэйг Вудкрофт («Динамо» Мн)
14 (14). Сергей Светлов («Амур»)
15 (12). Илья Воробьёв («Металлург»)
16 (16). Дэвид Немировски («Торпедо»)
17 (18). Николай Заварухин («Сибирь»)
18 (17). Михаил Кравец («Витязь»)
19 (20). Вячеслав Буцаев («Нефтехимик»)
20 (21). Евгений Ставровский (ХК «Сочи»)
21 (19). Юрий Михайлис («Барыс»)
22 (23). Петерис Скудра («Динамо» Р)
23 (22). Алексей Ковалёв («Куньлунь»).
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