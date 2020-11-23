Нападающий Джош Николлс покинул «Куньлунь»
«Куньлунь Ред Стар» расторг контракт с 28-летним нападающим Джошем Николлсом, сообщает пресс-служба китайского клуба в «Твиттере».
В сезоне-2020/2021 Николлс провёл в регулярном чемпионате КХЛ 4 матча и не набрал ни одного очка при показателе полезности «-3». Канадский хоккеист выступал за «Куньлунь» с 2018 года. Всего в КХЛ он сыграл в 20 матчах и набрал 1 (0+1) очко при показателе полезности «-10».
В нынешнем сезоне китайский клуб, набрав в 26 матчах 12 очков, занимает последнее, 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции. Сегодня, 23 ноября, «Куньлунь» в Мытищах проведёт матч с рижским «Динамо». Начало встречи — в 19:00 мск.
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«Куньлунь Ред Стар» расторг контракт с нападающим Дэнни Кристо
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